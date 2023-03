Eén op vier kleuters in Zaventem heeft taalachterstand: “Kinderen moeten ook buiten schooluren in contact komen met Nederlands" 

In de Gemeentelijke Basisschool in Zaventem proberen ze ook de ouders in contact te brengen met het Nederlands. "Bij uitstapjes naar de bibliotheek nemen we hen mee, zodat de ouders ook hun weg naar daar vinden", vertelt zorgcoördinator Mieke Vanheer. "Want alles vertrekt bij wat de kinderen van thuis uit mee krijgen."

Volgens Vanheer zijn er ook meer mensen nodig om de taalachterstand weg te werken. "Zowel op school als bij buitenschoolse initiatieven. Een project als 'Babbelaars', waarbij vrijwilligers bij anderstalige kleuters thuis verhaaltjes gaan vertellen, is heel mooi, maar er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers om dit te project goed te laten lopen." Maar frustraties heeft de zorgcoördinator niet. "Niet alles wat we doen, heeft altijd effect. Maar daar waren we voor sommige kinderen wél het verschil kunnen maken, daar moeten we mee doorgaan."