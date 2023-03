Wijersgastheren moeten grootste vijvergebied van België gaan promoten bij bezoekers

Vijftien B&B’s, aanbieders van activiteiten, restaurants en streekproducenten volgden de afgelopen weken een intensieve opleiding over De Wijers, georganiseerd door Regionaal Landschap Lage Kempen. De ondernemers uit de regio kregen informatie over de geschiedenis van De Wijers, de toeristische troeven en fauna en flora en gingen op excursie bij Viskwekerij Vandeput en in natuurreservaat Wijvenheide.

"Door de opleiding werden de kandidaat-Wijersgastheren helemaal ondergedompeld in het land van 1001 vijvers", zegt An Bloemen van Regionaal Landschap Lage Kempen. "Zo kunnen ze in de toekomst op een optimale manier hun gasten en klanten wegwijs maken in de streek. Het is trouwens de eerste keer dat we deze opleiding organiseren."



De Wijers is het grootste aaneengesloten vijvergebied van België met meer dan 1000 vijvers, verspreid over 7 gemeenten: Zonhoven, Hasselt, Diepenbeek, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Herk-de-Stad.