Eerste slachtoffer Maalbeek getuigt op terreurproces: "Begrijp soms niet waarom ik er nog ben terwijl moeder van drie die dag is gestorven"

Rond de middag werd de vrouw naar het ziekenhuis overgebracht. “Dat was voor mij het moeilijkste moment van de dag. Ze waren daar overrompeld. Ik had een open schedel en een gat in mijn kaak, maar mijn wonden werden amper verzorgd. ’s Avonds mocht ik al naar huis, maar eigenlijk was ik daar totaal niet klaar voor.”

Intussen had haar echtgenoot hun zoontje van 2 naar haar ouders gebracht. “Toen ik hem enkele dagen later ging halen, herkende hij mij niet meer. Mijn haar en gezicht waren verbrand en de helft van mijn hoofd was ingepakt. Ik maakte een mopje dat ik een paasei was en ik begon te lachen. Hij herkende mijn lach en is toen op mij af komen lopen.”