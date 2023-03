Er komt een fietsbrug over de Grote Ring in Hasselt aan de scholencampus

Het Agentschap Wegen en Verkeer is al een tijdje aan het onderzoeken hoe het kruispunt van de Gouverneur Verwilghensingel met de Elfde-Liniestraat in Hasselt veiliger gemaakt kan worden voor overstekende fietsers en voetgangers. Eind vorig jaar bleek dat een fietstunnel financieel niet haalbaar was. Dat had onder meer te maken met dure constructies vanwege de hoge grondwaterstand. En nu is dus gekozen voor een fietsbrug.

Het kruispunt van de Elfde-Liniestraat met de Gouverneur Verwilghensingel is vooral tijdens de spitsuren druk. Op het kruispunt passeren heel wat vrachtwagens, auto's en autobussen. Maar omdat het vlak bij enkele scholen ligt, steken er ook heel wat fietsers en voetgangers over.