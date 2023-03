Strengere energielabels, verplichte zonnepanelen en een snelle(re) renovatiegolf: zo wil het Europese Parlement onze huizen klimaatvriendelijker maken

Het belang voor het klimaat? De positieve impact is niet te onderschatten. Europa scoort slecht op het vlak van de uitstoot van gebouwen en huizen omdat die vaak nog (veel) te slecht geïsoleerd zijn. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 36 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de EU, omdat ze nog vaak verwarmd worden op fossiele brandstoffen zoals gas, huisbrandolie, hout of steenkool, of met elektriciteit afkomstig van steenkool- of gascentrales.

Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal worden om de klimaatopwarming binnen de perken te houden. Daarom is ook het pakket "Fit for 55" aangenomen als onderdeel van de Green Deal. Tegen 2030 zou de uitstoot van broeikasgassen al met 55 procent ingekrompen moeten worden tegenover 1990. Na onder meer de transportsector, komen nu onze woningen aan de beurt.