Antwerpenaars reageren verdeeld op plannen voor nieuwe fietsers-en voetgangersbrug: "Prachtig idee" tegenover "overbodig"

De stad Antwerpen wil een fietsers- en voetgangersbrug bouwen over de Schelde. Over vijf jaar zou de brug volledig klaar moeten zijn. Ze komt in de buurt van de Kennedytunnel. Er zijn al verschillende manieren voor fietsers en voetgangers om de oversteek naar Linkeroever te maken, zoals de veerdienst of de Voetgangerstunnel. Maar over vijf jaar komt daar dus nog een brug bij.