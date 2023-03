Frank Deboosere over zijn pensioen: "Tijd voor een nieuw seizoen"

De Radio2- luisteraars reageren massaal op het nieuws over het afscheid. "Frank is een optimistische man. Altijd goed gezind. Ziet in alles het goede. En slecht weer bestaat niet." Het is een greep uit de meest ingestuurde reacties.

"Als je optimistisch bent en zelf een zonnetje uitstraalt, krijg je een zonnetje terug", reageert Frank op die berichten. Hij is niet van plan om minder optimistisch te zijn na zijn pensioen. "Over 100 jaar zijn we allemaal morsdood. In de tussentijd kunnen we het maar beter goed met mekaar menen. Lief zijn voor elkaar. Dat maakt het leven leuker."