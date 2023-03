CHECK- Ja, gaten in dak Brussels kraakpand moesten asielzoekers ontmoedigen er te blijven (om veiligheidsredenen)

Op het internet gingen het voorbije weekend enkele filmpjes rond van werkmannen die gaten in het dak van een door migranten bezet kraakpand in Brussel boorden. Volgens verschillende hulporganisaties was dat om de asielzoekers uit het pand te verjagen. Dat klopt, al was dat vooral voor hun eigen veiligheid. Het gebouw staat klaar voor de sloop en momenteel wordt er asbest verwijderd.