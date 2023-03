Geboortehuis van componist Peter Benoit uit Harelbeke wordt escaperoom

“We blijven zoeken naar hoe we meer mensen over de vloer kunnen krijgen in het Peter Benoit Huis”, zegt Pattyn. “Er komen regelmatig kleuterklassen en scholen op bezoek, maar dat mag best meer zijn. We spelen al een tijdje met het idee van een escape room in het geboortehuis aan te bieden.”

Voor de inrichting en uitbating van de escape room wil de stad Harelbeke een beroep doen op een extern bedrijf. “Er zijn heel wat bedrijven bezig met escape rooms en ik denk dat dit voor hen een buitenkans is. Daarom hebben we een opdracht uitgeschreven. We werken met een concessie waarin de voorwaarden staan beschreven om een externe partner aan te werven. We hopen op veel reactie.”