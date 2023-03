Geen grote bruiloften meer in landhuis van "Downton Abbey": "We vinden geen personeel door de brexit"

"We zijn niet meer in staat om grootschalige huwelijksfeesten aan te bieden", zegt lady Fiona aan het persagentschap Reuters. "Er is gewoon geen personeel." Als belangrijkste oorzaak kijkt ze naar de brexit, het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

De Carnarvons rekenen tijdens het seizoen grotendeels op jobstudenten. Heel wat van hen zijn Europese studenten die op uitwisseling komen naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn, of waren. Want die Europese studenten zijn er niet meer. "Als we naar onze gebruikelijke interimkantoren gaan om mensen te zoeken, vinden we er geen", zegt lady Fiona. "Als we er 10 vroegen, doken er misschien 3 op. Er is niemand die we niet gevraagd hebben."