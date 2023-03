Genks proefproject met safety drones krijgt navolging in het hele land

De brandweerzone Oost-Limburg heeft de safety drone nu een jaar in gebruik en hij heeft al geregeld zijn nut bewezen, omdat die extra informatie geeft. Maar volgens Robby Bollen heeft het systeem ook zijn beperkingen. "De actieradius van de drone is maar een goeie 3 kilometer en bovendien is het systeem weersafhankelijk. Bij zware regenval of sterke wind kan de drone niet uitvliegend."

Het Genkse drone-project zal nu uitgerold worden naar alle 35 hulpverleningszones van het land. Met steun van ­minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter krijgt elke zone twee toestellen.