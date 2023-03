UGent gaat komende 20 jaar 20.000 Gentenaars onderzoeken om impact veroudering te meten

De grote set data zal pas na 20 jaar rond zijn. "We gaan proberen om al af en toe enkele stalen te nemen waar we conclusies uit kunnen trekken. Die kunnen gebruikt worden om aanbevelingen te maken naar het beleid over bijvoorbeeld wonen en voedingspatronen", verklaart Santens. "Het is net daarom dat de stad ook mee in dit verhaal stapt. Het bestuur heeft mee de deelgemeenten uitgekozen." Het onderzoek zal gebeuren in Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Wondelgem en Zwijnaarde.