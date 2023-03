Gent werkt aan nieuwe toegangsweg voor weinig gebruikte parkeertoren

De vervoersmaatschappij De Lijn werkt intussen aan een parkeerticket waar ook een bus- of tramrit mee betaald kan worden. Dat project wordt uitgetest in Antwerpen, aan parkeertorens daar. Het kan een hefboom zijn om mensen over de streep te trekken om Getouw te gebruiken. Daar zijn immers haltes van het openbaar vervoer in de buurt.