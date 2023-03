Gentse projecten vallen in de prijzen op Belgian Building Awards

In de categorie van de 3-2-1 façade won het Gentse Atelier Vens Vanbelle met de renovatie van een rijwoning in Gent. "We hebben de woning aangetroffen zoals vele rijhuizen met weinig licht, een grote achterbouw met een kotje en nog een kotje", vertelt Dries Vens. De architecten kozen ervoor om het gevoel van 'den buiten' met licht en groen binnen te brengen in het huis. "We hebben dat gedaan door een gigantische vide te maken verdeeld over de vier verdiepingen." Het huis is ook "brut" afgewerkt: "We hebben balken laten zitten om cachet te geven aan de woning, maar tegelijk scheelt het een stuk in de portemonnee als je niet alles fijn afwerkt met gyprocplafonnetjes of balustrades."