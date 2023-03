Winterse buien of ijsplekken: opgelet voor gladde wegen en fietspaden vannacht en morgenvroeg

De minima liggen tussen -3 graden in de Hoge Venen, 0 of +1 graad in het centrum en +4 graden aan zee. Het Agentschap Wegen en Verkeer volgt de toestand van de weg op en rijdt uit wanneer nodig. Strooien bij neerslag is niet evident, omdat het zout kan wegspoelen.

Aan weggebruikers wordt gevraagd om goed op te letten wanneer ze de weg op gaan. AWV roept ook opnieuw op om lokale (winterse) buien te melden via de KMI-app. Deze informatie helpt onze winterdienst om nog preciezer de risico's op gladheid in te schatten.

Woensdag start trouwens met enkele winterse buien, in de Ardennen zijn dat sneeuwbuien. Over het westen van het land is het vaak wel droog. In de namiddag valt er vooral over het zuidoosten en het noordoosten neerslag. Woensdagavond wordt het overwegend droog.