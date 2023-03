Hamont-Achel plaatst vleermuizentoren op domein De Bever

De toren is geschikt voor alle vleermuizensoorten die op het domein De Bever voorkomen. Zo hebben sommige soorten liever speelruimtes en anderen dan weer grote holle ruimtes. “Vleermuisspecialist Ghis Palmans heeft met de technische dienst van de stad samengezeten en het plan van Regionaal Landschap Lage Kempen zodanig aangepast aan het soort vleermuis dat veel op het domein komt. Het is dus echt op maat gemaakt", aldus Roebben. “Dit is de vijfde vleermuizentoren in Vlaanderen, op de andere vier torens hebben al heel wat dwergvleermuizen verbleven."

De vleermuizentoren in Hamont-Achel werd zodanig geplaatst dat de vleermuizen, die zich vooral verplaatsen langs bosranden en lijnvormige landschapselementen, na hun nachtelijke tochten zeker terugkomen. “Uniek hier is dat 90 procent van deze vleermuizentoren gesubsidieerd is door de provincie Limburg en dat de technische dienst van de stad Hamont-Achel de vleermuizentoren volledig zelf geplaatst heeft", besluit Roebben.