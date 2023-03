Havenbedrijf Gent onderzoekt komst van tweede asielponton: "Het is onze maatschappelijke plicht"

"Er is nog niets concreets, we zijn in contact met verschillende havens en overwegen diverse locaties", laat het kabinet van minister Nicole De Moor (CD&V) kort weten. Ook de stad moet zich over de zaak buigen. In Gent ligt al ruim 2 jaar het asielponton de Reno. Er verblijven meer dan 200 asielzoekers in afwachting van een beslissing over hun verblijfsrecht door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)