Herk-de-Stad geeft subsidies voor opbreken van verharding in tuinen

"Net zoals in Vlaanderen is er in Herk-de-Stad de voorbije 40 jaar enorm veel verharding bijgekomen en dat is geen goede zaak", vindt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit). "En met die subsidies willen we mensen ervan overtuigen dat open ruimte belangrijk is. Zo kan er meer regenwater in de grond sijpelen. Bij hevige regen kunnen we zo overstromingen beter voorkomen, en daar zijn we in Herk-de-Stad ook gevoelig voor. Planten en struiken zorgen er op hete dagen voor dat het 's nachts beter afkoelt en het is ook een goede zaak voor de biodiversiteit."