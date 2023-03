Dieven stelen omgehakte bomen in natuurgebied Zegbroek in Tremelo: "Schaam u diep"

In het natuurgebied Zegbroek in Tremelo zijn omgekapte bomen gestolen. De stammen van de exoten (bomen die oorspronkelijk niet in ons land voorkwamen red.) lagen klaar om verkocht te worden. "Getuigen hebben ons gemeld dat ze iemand met een grijze pick-up truck het hout zagen meenemen. Waarschijnlijk zijn de dieven door die getuigen afgeschrikt waardoor ze maar een deel konden meenemen", zegt de voorzitter van Natuurpunt in Tremelo, Kris Six.

Wie het hout gestolen heeft, is voorlopig onduidelijk. "De dieven zouden zich moeten schamen. Het is niet de bedoeling dat hout na het kappen zomaar verdwijnt. We wilden de stammen verkopen en met dat geld onze werking financieren", aldus nog de voorzitter.