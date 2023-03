Huiseigenaars in Aalst zijn steeds meer bereid om te verhuren op de sociale woningmarkt

Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen in Aalst is vorig jaar een campagne gestart om meer huiseigenaars te overtuigen hun woning aan hen te verhuren. Het is vooral de bedoeling om de vele alleenstaande ouders met kinderen aan een degelijke, sociale woning te kunnen helpen. In Aalst is de wachtlijst lang en door de campagne zijn er nu na een jaar 12 eigenaars die hun huis zo gaan verhuren. "Maar het kan nog altijd beter en we zijn nog altijd op zoek naar extra woningen, maar alle begin is moeilijk. De volgende jaren hopen we op nog meer interesse ", zegt Lieve DeSmet van het Sociaal Verhuurkantoor.