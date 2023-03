Komen er ook bij ons extra strenge gevangenissen voor drugscriminelen? Justitie doet inspiratie op in Italië

In België is de discussie over een afzonderlijke aanpak van een bepaalde groep criminelen niet nieuw. In de nasleep van de terreuraanslagen rolde het gevangeniswezen een plan uit om ‘extremistische’ gevangenen te plaatsen. De twee meest in het oog springende maatregelen waren de oprichting van twee zogenaamde deradexvleugels (in Ittre en in Hasselt). Op die vleugels was het de bedoeling de meest geradicaliseerde gedetineerden te isoleren zodat ze geen invloed konden hebben op andere gedetineerden. Maar in de praktijk is men ondertussen al grotendeels afgestapt van deze aanpak. Op de deradexvleugel van Hasselt verblijft niemand en in Ittre zitten nog slechts drie mensen.