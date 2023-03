James Webb-telescoop maakt foto van zeldzame, zware ster die als supernova zal eindigen

"Een van de mooiste theorieën in de sterrenkunde is die van astrofysicus Carl Sagan, die zegt dat we allemaal gemaakt zijn van sterrenstof", zegt de Amerikaanse astrofysicus Amber Straughn van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.



"Het feit dat het ijzer in ons bloed en het calcium in onze botten letterlijk gesmeed zijn in een ster die miljarden jaren geleden ontplofte. Dat is wat we zien op deze nieuwe foto. Het stof verspreidt zich door het heelal en zal uiteindelijk planeten creëren. Dit toont eigenlijk hoe we hier gekomen zijn."