VDAB organiseert twaalfde editie van regionale jobbeurs in Rotselaar

Met zo’n 2.000 openstaande vacatures in de gemeenten Rotselaar, Boortmeerbeek, Haacht, Tremelo en Keerbergen organiseerde de VDAB haar twaalfde editie van de regionale jobbeurs in Rotselaar. Een 25-tal bedrijven stelden hun vacatures voor in de Sportoase De Toren om potentiële kandidaten te vinden. Zowel werkzoekenden als mensen die zin hebben in een nieuwe uitdaging konden hier terecht.

Bart De Vos, schepen voor Ondernemen en Lokale Economie in Rotselaar, vindt het belangrijk om vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt met elkaar in contact brengen: "Eén van de meest gehoorde bezorgdheden bij onze ondernemers is het vinden van de juiste werknemers. Wij willen met deze jobbeurs de werkgevers ondersteunen door hen de kans te geven zich voor te stellen aan inwoners en werkzoekenden uit de regio en tegelijk werken in eigen streek promoten."