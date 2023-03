Sint-Niklaaskerk in Lochristi wordt voedselbank: "Ook de vieringen blijven doorgaan"

Bij de voedselbank zijn ze blij met de nieuwe locatie. "Ik denk dat we in onze handen moeten wrijven dat we naar de kerk kunnen verhuizen", zegt Haverbeke. "Wat belangrijk is, we zitten ook erg centraal. De meeste van onze klanten komen met de bus. We konden misschien iets anders krijgen in Mendonk of Wachtebeke, maar mensen moeten ons kunnen bereiken en dat is binnenkort zeker het geval."

De voedselbank in Lochristi voorziet maandelijks tussen de 65 en 70 gezinnen van voedsel, kleren en speelgoed. "Lochristi is zogezegd een rijke gemeente, maar als je ziet hoeveel mensen bij ons komen, ... En dan bereiken we waarschijnlijk nog niet alle mensen met problemen."