Leerlingen uit secundair lopen mee stage met verpleegkundestudent in het ZOL in Genk

In verschillende ziekenhuizen in Limburg nemen verpleegkundestudenten leerlingen uit het secundair onderwijs mee op sleeptouw tijdens hun stage. Op die manier kunnen de scholieren tijdens de Week van de Zorg ontdekken of een opleiding en een job in de zorg iets voor hen is. Ook in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk namen scholieren deel aan de zogenaamde "Stage Take Over".