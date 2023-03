Liveblog proces-Sanda Dia: Advocaat van "Remork" hekelt "publieke schandpaal" op Tiktok

Van Cauter begint zijn pleidooi met erop te wijzen dat zijn cliënt van in het begin de enige was die erkende dat deze doop een mensonterende behandeling was. Zijn cliënt erkent dan ook schuld en “neemt zijn verantwoordelijkheid voor het drama dat is gebeurd”, aldus Van Cauter.

Net als gisteren vraagt de advocaat zich af waarom deze intelligente studenten toentertijd het gevaar niet inzagen van het doopritueel. Volgens Van Cauter zijn mensen op die leeftijd echter hoogmoedig: “Wie begaat er op die jeugdige leeftijd geen stommiteiten?”

“Het was een kroniek van een aangekondigde dood”, aldus Van Cauter. “Een accident waiting to happen”. De vraag was alleen: “wanneer zou het gebeuren?” vraagt Van Cauter zich hardop af. “

"Accident" betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid kan nemen: er bestaat zoiets als onopzettelijke schuld, gaat Van Cauter verder. "Dat is een correcte kwalificatie”. Wat Van Cauter wel betwist: dat het zou gaan om opzettelijke feiten. “Het is een ongeluk. Dat sluit de opzettelijke kwalijke bedoelingen uit.”

“Hoe moeten we hierop reageren? Dat is een aartsmoeilijke taak. Hof moet oordeen in één van de meest gepolariseerde zaken van de afgelopen 5 jaar, in een gepolariseerde samenleving.”