Sint-Katelijne-Waver neemt extra maatregelen om fietsers te beschermen op smalle spoorwegbrug

Op de brug over de spoorweg in Sint-Katelijne-Waver, de "Stationsberg" zoals de brug in de volksmond wordt genoemd, is het voor automobilisten verboden om fietsers voorbij te steken. "Het is een brug die in een bocht over de spoorweg loopt, wat zorgt voor een slechte zichtbaarheid", legt burgemeester Kristof Sels (N-VA) uit. "Daarom is er een doorlopende witte lijn in het midden van de baan om te voorkomen dat automobilisten andere auto's zouden inhalen. Het verbod geldt ook tegenover fietsers, omdat de brug te smal is om fietsers voorbij te steken."