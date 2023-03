Man uit Brasschaat krijgt 37 maanden cel voor dreigementen aan justitie

De dertiger werd vorig jaar al een keer veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij een man in het gezicht had geslagen met een baksteen. In dat dossier werd hij naar eigen zeggen oneerlijk behandeld door justitie. De man had het gevoel dat er niet genoeg naar zijn kant van het verhaal was geluisterd.

Daarom dreigde hij er onder andere mee om de procureur-generaal met een baksteen op het hoofd slaan. Hij noemde de minister van Justitie en de premier ook "sociopaten die geëxecuteerd moesten worden". Hij zei ook dat hij een crowdfunding ging opstarten om een onderzoeksrechter te laten uitschakelen.



De beklaagde zei dat zijn woorden verkeerd werden neergeschreven. Hij ontkende ook dat hij bedreigingen had geuit. Het zouden alleen maar hypothetische stellingen zijn. De gerechtspsychiater stelde bij de man een uitgesproken narcistische persoonlijkheidsproblematiek vast, en die zou tot nieuw strafbaar gedrag kunnen leiden. Daarom oordeelde de rechtbank dat enkel een effectieve celstraf op zijn plaats zou zijn.