Meta, het moederbedrijf van Facebook, gaat nog eens 10.000 jobs schrappen

Meta gaat een grondige herstructurering doorvoeren en heeft daarbij opnieuw twee grote ontslagrondes aangekondigd. Eind april gaat het bedrijf snoeien in het personeel dat verantwoordelijk is voor de aanwervingen. Eind mei zouden er jobs sneuvelen in de zakelijke en technische teams. Morgen al zouden de eerste werknemers te horen krijgen of ze wel of niet moeten vertrekken.

"Het wordt zwaar en er is geen ontkomen aan", zegt CEO Mark Zuckerberg in een schriftelijke mededeling. "We zullen vaarwel moeten zeggen tegen getalenteerde en gepassioneerde collega's die deel van het succes waren."