Na hervorming Franstalige schoolkalender: partij Les Engagés wil dat schoolvakanties beter afgestemd worden op die van Vlaamse gemeenschap

Kathleens Waalse collega’s zijn heel blij met het nieuwe systeem, maar voor haar collega’s die in Vlaanderen wonen en wier kinderen in Vlaanderen naar school gaan is het nu wel heel erg ingewikkeld geworden. “Samen op vakantie gaan met de kinderen lukt niet meer. Sommigen twijfelen of ze nog wel willen blijven lesgeven in het Franstalig onderwijs. België is toch wel een heel klein land, ik snap niet dat er niet meer draagkracht is voor een eengemaakt systeem.”

De nieuwe, gespreide vakantieregeling heeft trouwens ook gevolgen voor de werking van het Federaal Parlement. Dat zal dit jaar in mei een week sluiten omdat de Franstaligen dan vakantie hebben. In ruil zullen ze dit jaar de tweede week van de paasvakantie wel werken, want dan hebben de Franstaligen namelijk geen vakantie.