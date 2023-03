Na Linda De Win en Martine Tanghe nu ook Frank Deboosere met pensioen: waarom is VRT zo strikt met haar pensioenregeling?

Toch is het niet uitgesloten dat we Frank Deboosere na zijn pensioen nog te zien of te horen krijgen, zegt Bob Vermeir. "Net zoals alle gepensioneerde Belg mogen gepensioneerde collega’s nog wel bijklussen. Ze mogen ook nog werken voor de VRT, maar dan wel als freelancer of interimkracht en enkel voor bepaalde, specifieke programma's of tijdelijke opdrachten vanuit hun expertise. Dat geldt dus ook voor Frank."