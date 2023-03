Drukste ochtendspits van het jaar met meer dan 300 kilometer file

"Het regenweer heeft daar zeker een rol in gespeeld, maar er was ook gewoon héél veel volk onderweg", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. Dat beaamt ook VRT NWS-verkeersexpert Hajo Beeckman: "Tussen 7 en 9 uur vanmorgen trok een fikse regenzone van west naar oost over het centrum van het land en dat veroorzaakte de lange files."