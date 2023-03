Nieuw in Vlaanderen voor uw klachten over discriminatie: het Vlaams Mensenrechteninstituut

Het nieuwe instituut draait nog niet op volle toeren. "Tegen het najaar moeten we up and running zijn", zegt Stefan Sottiaux, grondwetspecialist en voorzitter van de raad van bestuur. "Er moeten nog vacatures worden uitgeschreven voor de directie en de geschillencommissie." In afwachting van een directie en een dagelijkse leiding wordt het instituut geleid door een zogenoemd transitieteam en is Sottiaux het aanspreekpunt.

Hoe dan ook blijven er vragen over de noodzaak van een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut, dat niet bevoegd is voor federale materies. Een zoveelste geval van gebrek aan homogene bevoegdheidspakketten? "Als Vlaanderen niet bevoegd is, zullen we doorverwijzen naar Unia", zegt Sottiaux. Volgens hem zal het VMRI constructief samenwerken met Unia. "Wij zijn klaar voor samenwerking", zegt directeur Els Keytsman van Unia. "Waar mogelijk zullen wij het VMRI ondersteunen. Wie een klacht bij ons komt melden, zullen wij indien nodig warm doorverwijzen en helpen bij het melden van zijn of haar klacht."

Volgens Somers is er trouwens net op federaal vlak versnippering, want burgers moeten zich wenden tot verschillende instituten, afhankelijk van het soort klacht. Voor discriminatie bijvoorbeeld is dat Unia, maar voor mensenrechten is er het Federaal Instituut voor de mensenrechten. In Vlaanderen vallen beide bevoegdheden nu onder de koepel van het Vlaams Mensenrechteninstituut.