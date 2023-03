Politiezone Pajottenland geeft eerste inkijk in splinternieuw politiekantoor: "Efficiënter en goed voor de groepssfeer"

Voortaan kan je de kantoren van de politiezone Pajottenland terugvinden langs de Edingensesteenweg in Kester bij Gooik. "De verschillende politiediensten zitten niet langer verspreid over verschillende locaties. We voelen nu al dat het nieuwe gebouw goed is voor de groepssfeer", zegt David Cummins, de zonechef van de politiezone Pajottenland. "Dat helpt ook om efficiënter te werken en ons beter te organiseren.”

De politie wil dicht bij de burgers blijven staan en contact houden met de wijkagenten in de zes verschillende gemeenten. "Het is ook de bedoeling dat er in elke gemeente een plek komt waar de wijkagent op afspraak mensen kan ontvangen.”