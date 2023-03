Omgevallen boom beschadigt tiental graven in Oevel

De technische dienst van de gemeente kwam onmiddellijk ter plaatse om alles op te ruimen. Dat is ten laatste morgen gebeurd. De boom is niet meer te redden. "Bijna de hele boom is naar beneden gekomen. We hebben de bomen op de begraafplaats nochtans regelmatig laten onderzoeken. Ze zijn ook nog gesnoeid door professionele firma's. Blijkbaar moet deze boom toch een rotte plek hebben gehad waardoor er zwammen zijn ontstaan. Zo heeft die welicht zijn stabiliteit verloren." De gemeente is intussen bezig met het aanwerven van een eigen boomdeskundige. "We hebben bijzonder veel bomen in onze gemeente. Een boomdeskudige kan ons dan dagdagelijks bijstaan", vertelt Verrezen.