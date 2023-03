Omgewaaide bomen krijgen nieuw leven in Kortrijk

Vijf boomstammen werden verwerkt in houtsculpturen en kregen een plaats op de Warande in Kortrijk. Acht andere stammen werden gebruikt voor het maken van speeltuigen op de Vlienderkouter in Bissegem. Vijftig andere bomen worden later nog gebruikt in andere projecten. Zo werden al een aantal bomen gebruikt voor de afsluiting rond een grote treurwilg in deelgemeente Rollegem om de boom en haar wortels te beschermen tegen het verkeer. Alle bruikbare bomen worden gerecycleerd. De andere gaan naar een verwerkingsbedrijf in de regio.