Inkomsten uit overwinsten energiesector lager dan geraamd

De inkomsten die de overheid wil afromen van de overwinsten in de energiesector, zullen dit jaar lager liggen dan geraamd. Dat is een gevolg van de daling van de prijzen op de markt. Dat heeft minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in de Kamer geantwoord op vragen van Bert Wollants (N-VA) en Greet Daems (PVDA).