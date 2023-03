Stadspersoneel van Diest mag Chinese video-app TikTok niet meer gebruiken op werktelefoons

Verschillende binnen- en buitenlandse overheden en instellingen vermoeden dat het Chinese bedrijf achter de app, ByteDance, gevoelige informatie van gebruikers zou kunnen doorspelen aan de Chinese overheid. Voorlopig zijn daar geen concrete bewijzen voor. Toch nemen heel wat overheidsdiensten voorzorgsmaatregelen.

"TikTok kan een bedreiging zijn voor de cyberveiligheid. Wij weten intussen al uit ervaring welke gevolgen dat kan hebben", legt De Graef uit. "De hacking van de onze systemen (eind vorig jaar red.) heeft daar ook in mee gespeeld. Ondertussen zitten we in de eindfase van de heropbouw van de datarecuperatie. Het zou heel spijtig zijn, mochten we nu opnieuw getroffen worden, ondanks alle veiligheidsmaatregelen die we genomen hebben."

Hoe de stad gaat controleren of iedereen de app ook effectief verwijdert? "Het personeel heeft de afgelopen maanden heel goed beseft wat cyberveiligheid inhoudt en we gaan uit van de professionaliteit van onze werknemers."