Politie en parket waarschuwen voor diefstallen van dure paardenzadels in de Kempen

Sinds begin dit jaar zijn er in verschillende stallen en maneges, verspreid over de Kempen, dure paardenzadels gestolen. Zo'n zadel kost al makkelijk een paar duizend euro. Politie en parket zijn met een onderzoek gestart.

"We waarschuwen voor de dieven die op pad zijn", zegt Kristof Aerts van het parket. "We vragen om verdachte handelingen in de buurt van stallen of maneges meteen te melden aan de politie. Anderzijds vragen we ook aan de eigenaars van die zadels dat ze genoeg preventieve maatregelen nemen en ze goed achter slot en grendel opbergen."