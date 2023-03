Politie waarschuwt voor verkeersproblemen aan Delhaize-gebouwen: "Blijf weg uit Zellik vandaag"

De politiezone AMOW waarschuwt voor verkeersproblemen in de omgeving van Zellik en Asse. De vakbonden en directie bij Delhaize overleggen vandaag over het plan om de 128 winkels die nu nog in eigen beheer zijn, te verkopen aan zelfstandige uitbaters. Het personeel van warenhuisketen Delhaize voert vandaag actie vlak bij het distributiecentrum in Zellik.