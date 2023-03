Poolse activiste veroordeeld voor hulp bij abortus, mensenrechtenorganisatie spreekt van "gevaarlijk precedent"

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het de eerste keer is dat een dergelijk vonnis is geveld in Europa en spreekt van "een gevaarlijk precedent". "De veroordeling betekent een nieuwe kloof in de onderdrukking van reproductieve rechten in Polen. Een tegenslag waarvoor vrouwen en meisjes - en degenen die hun rechten verdedigen - een hoge prijs betalen", zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

De Poolse abortuswetten behoren tot de strengste van Europa. Abortus kan alleen als de zwangerschap levensbedreigend is voor de vrouw, of als ze zwanger raakte door verkrachting of incest. Maar als de foetus een aangeboren afwijking heeft, is abortus verboden. Twee jaar geleden leidde een arrest van het Grondwettelijk Hof daaromtrent tot wekenlange massale anti-regeringsbetogingen, tegen de macht van de katholieke kerk en de conservatieve regeringspartij PIS (Recht en Rechtvaardigheid).