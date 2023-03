Restaurant De Witte Berg in De Panne moet mogelijk deuren sluiten in de zomer door personeelstekort: "Een catastrofe"

Dat heel wat horecazaken moeilijk aan personeel geraken, is ook Pedro Dewitte uit De Panne niet ontgaan. Samen met zijn vrouw baat hij al 25 jaar het restaurant De Witte Berg uit op de zeedijk in De Panne. "Het is een catastrofe", klink het bij Pedro, "In 25 jaar hebben we dat nog nooit meegemaakt. Er is niemand die zich aanbiedt, ook niet via sociale media of de VDAB."

Door een personeelstekort zou het kunnen dat Pedro zijn zaak tijdens de drukke zomermaanden zal moeten sluiten. "Op dit moment heb ik twee medewerkers, in de zomer hebben we zo'n twaalf nodig. De vacatures staan al vijf maanden open. Ik heb in die periode al twee telefoongesprekken gehad en slechts één iemand is zich komen aanbieden. Dit is onhoudbaar geworden, want toen het met Valentijn zeer druk was, konden we het duidelijk niet meer aan", reageert hij.