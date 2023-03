Amerikaanse drone stort neer in Zwarte Zee nadat hij in aanraking was gekomen met Russische gevechtstoestellen

Het incident deed zich voor boven internationale wateren in de Zwarte Zee, vanochtend omstreeks 7 uur. Dat zegt het Amerikaanse legercommando in Europa (US EUCOM) in een persbericht.

Volgens het commando werd Amerikaanse MQ-9-drone, een verkenningsdrone, tijdens een routineoperatie onderschept door twee Russische Su-27-gevechtsvliegtuigen. Daarbij raakte een van de vliegtuigen de schroef van de drone.

De Amerikaanse troepen zagen zich daardoor genoodzaakt het onbemande toestel te doen neerstorten in de Zwarte Zee. Het toestel is volledig verloren gegaan.