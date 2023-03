Hoe de laatste foto van Sanda Dia een rol speelde tijdens de tweede procesdag

De 18 beklaagde Reuzegommers willen absoluut niet zonder toestemming herkenbaar in beeld gebracht worden, en dat is hun volle recht. Mary hekelt dat Sanda Dia zelf nooit de kans heeft gekregen om toestemming te geven voor de laatste foto waarop hij in leven te zien is.

Het gaat om een foto die genomen is op de avond van 5 december 2018, de avond van de beruchte "visolieproef" en die in de besloten chatgroep van de Reuzegrommers gretig is gedeeld. Sanda Dia is later die avond zwaar onderkoeld en met extreem veel zout in zijn bloed (red. door die visolie) in het ziekenhuis van Malle opgenomen. Daar is hij twee dagen later overleden aan orgaanfalen.

Het gaat om deze foto, die ook op de publieke zitting vandaag is getoond. En die we in dit bericht weergeven met expliciete toestemming van de familie van Sanda Dia: