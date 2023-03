Mensen worden beter en creatiever in bordspel Go, dankzij superslimme artificiële intelligentie

Go is een eeuwenoud Aziatisch strategisch bordspel. Twee spelers spelen met zwarte of witte stenen op een bord dat lijkt op dat van dammen. Het is de bedoeling om het meeste terrein te veroveren door lege plaatsen te bezetten. Het spelbord is met 19 op 19 lijnen veel groter dan dat van dammen of schaken. Er zijn dus 361 "kruispunten" en mogelijke zetten, het aantal mogelijke bordopstellingen is haast eindeloos.