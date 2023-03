Studie bevestigt dat opwarming zowel droogtes als overstromingen erger maakt

De onderzoekers bekeken 1056 gebeurtenissen uit de periode van 2002 tot 2021. De jaren 2015 tot en met 2021 waren zeven van de negen warmste jaren in de moderne geschiedenis. Toen waren er gemiddeld vier extreme natte en droge gebeurtenissen per jaar. In de dertien jaar ervoor waren dat er slechts drie per jaar.

De meest extreme neerslag viel in zwart Afrika, al minstens tot eind december 2021, het einde van de gegevens die onderzocht werden. Extreme neerslag vond ook plaats in centraal en oostelijk Noord-Amerika van 2018 tot 2021 en in Australië in 2011 en 2012.

De ergste droogtes waren te vinden in Amerika. Een record brekende droogte trof het noordoosten van Zuid-Amerika van 2015 tot 2016, een droogte in het Cerrado-gebied in Brazilië begon in 2019 en duurt nu nog steeds voort.

Ook het Zuidwesten van de Verenigde Staten wordt getroffen door een droogte die nog steeds voortduurt. Die heeft alarmerende lage waterpeilen veroorzaakt in twee van de grootste stuwmeren in de VS, Lake Mead en Lake Powell. De waterstand in die reservoirs is nog steeds laag, ondanks hevige neerslag dit jaar.