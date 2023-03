Toneelvoorstelling in Genk wandelt tussen begraafplaats en Vlakveldplein: “De hangjongeren waren enthousiast om mee te spelen”

Ook Houria eet zonnebloempitjes. “Zo kunnen we laten zien dat we ook als vrouw stoer kunnen zijn”, zegt ze. “Nu mogen we dat, dus dan moeten we daar gebruik van maken.” De vrouwen in deze groep genieten ervan om actrice te zijn in deze voorstelling. “Nu kunnen we laten zien wie we zijn en dat we toch samen horen. Zo zijn alle Genkenaren, denk ik.”

De voorstelling "Overleven" speelt vanaf vrijdag tussen de begraafplaats en het Vlakveldplein in Genk. Meer informatie is te vinden op www.tartaren.be.