In Brakel brengen vandalen weer schade aan in de Rijdtmeersen 

Vandalen hebben het gemunt op recreatiedomein Rijdtmeersen in Brakel. Het voorbije weekend is weer schade vastgesteld: een insectenhotel lag in het water gekeild, vuilbakken lagen omver en in de toiletruimte was er een poging tot brandstichting. Dat is niet de eerste keer. "Wij lopen steeds achter de feiten aan. Hier en daar staat er al een camera. De vandalen hebben een kap op. We kunnen ze niet herkennen op de beelden."