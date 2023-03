Veel Belgische bands en prominent podium voor jong talent op Boomtown tijdens Gentse Feesten

"We zetten dit jaar in op verschillende genres zodat alle muziekliefhebbers bediend worden. Er zijn de harde gitaren, onder meer met Doodseskader en Meltheads, maar er is ook dance met Dr. Rubinstein en Kamma & Masalo. De mensen die van zachtere muziek houden, kunnen naar Marina Herlop en Willy Mason komen luisteren." Het gros van de concerten is gratis en vindt plaats op het hoofdpodium Kiosk op de Kouter. Er is ook een betalend deel in Ha Concerts (de voormalige Handelsbeurs). Daar treedt onder meer Albaster DePlume op.