Verdachte dubbele kotmoord veroordeeld tot dertig jaar opsluiting

De Afghaanse beschuldigde van de dubbele kotmoord in Kortrijk is veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor de moord op een 18-jarige Afghaan en een 19-jarig Russisch meisje. Vincent Vereecke, de voorzitter van het assisenhof, was niet mals voor de dader. "Hij heeft het leven ontnomen van twee jonge mensen, met dromen en verwachtingen en een gans leven voor hen. De koelbloedigheid en vastberadenheid waarmee hij zijn vriend en ex-vriendin doodde, is zonder meer verontrustend."

Het openbaar ministerie had levenslang gevraagd maar het is dus 30 jaar cel geworden. Dennis Van Overstraeten, de advocaat van de veroordeelde, vindt dat een billijke straf. "Ik denk dat iedereen zich kan verzoenen daarmee, zowel de nabestaanden van de slachtoffers als de dader zelf. Deze uitspraak houdt rekening met het echte berouw dat mijn cliënt heeft. Toen hij gisteren plots bekende, gebeurde dat spontaan. We hadden dat niet voorbereid. Dat maakt zijn bekentenis des te mooier, vind ik. Hij werd gekweld door het verdriet en de pijn van de nabestaanden van zijn slachtoffers maar ook van zijn eigen familie. Hij heeft oprecht spijt betoond, ook al was het op het allerlaatste moment. Maar het is belangrijk voor iedereen dat hij de waarheid heeft gezegd. Dat werkt louterend. Zelf ben ik hem dankbaar voor die bekentenis want er was veel moed voor nodig."